Fiscalía allana casa de jefe del Comando Conjunto de las FF.AA.

El Ministerio Público allanó esta mañana las viviendas del jefe del Comando Conjunto de las FF.AA, el general César Astudillo Salcedo y otros 11 investigados por la sustracción y venta de combustible asignado al Ejército.

La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur allanaron 12 domicilios y ocho oficinas del Ejercito peruano para incautar bienes y documentación.

Al general de división César Astudillo se le investiga del presunto delito de encubrimiento real y personal y peculado doloso, por lo que la Fiscalía solicitó la detención preliminar de los imputados por siete días.

Las medidas ocurren en el marco de la investigación por supuesto robo de combustible asignado al Ejército a partir del año 2013.

Instancias internacionales

César Astudillo, expresó su malestar por el allanamiento de su casa dispuesto por el Ministerio Público, y señaló que está dispuesto a presentar quejas ante instancias internacionales para dejar clara su inocencia.

No solo me encuentro indignado profundamente, sino me apena la situación en la que actúa el Ministerio Público. Es indignante, y voy a hacer los motivos especiales para que a ese fiscal corrupto le caiga todo el peso de la ley", dijo a RPP.

"Yo no tengo una sola notificación del Ministerio Público, ni siquiera me han enviado un fax, un correo, un WhatsApp; nada que me involucre en ese caso para por lo menos yo defenderme de las acusaciones absurdas que me están haciendo", comentó.

El también comandante general del Ejército, se quejó de que en ningún momento se le haya notificado sobre la investigación por supuesto mal uso y apropiación de combustible en la que se encuentra inmerso. En declaraciones dadas desde Madre de Dios a RPP, indicó que esta acción perjudica su imagen y la de su familia.

Esta mañana, el Ministerio Público allanó los domicilios de diversos militares, en el marco de la investigación por supuesto robo de combustible asignado al Ejército a partir del año 2013. Entre los comprendidos en la operación se encuentra el general Ricardo Moncada, quien fue comandante general de esta institución entre los años 2012 y 2014.