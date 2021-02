Levantan cuarentena en Lima y provincias con nivel extremo y toque será de 9 p.m. a 4 a.m.

La jefa del Gabinete Ministerial, Violeta Bermudez, confirmó que el Gobierno estableció un nuevo horario de toque de queda para las provincias con nivel de riesgo extremo, que regirá desde las 21:00 hasta las 04.00 horas del día siguiente y la inmovilización social obligatoria solo los días domingo.

Durante una conferencia de prensa, tras la sesión del Consejo de Ministros, Bermúdez destacó que se nota una leve desaceleración en el contagio y el número de fallecidos por coronavirus.

"Por 14 días ya no hay cuarentena para ser más claros, pero sí hay inmovilización social obligatoria en lo que se conoce como el toque de queda, que es de 9 de la noche a 4 de la mañana, y la inmovilización social estricta es el día domingo. Es decir, de lunes a sábado podemos hacer nuestras actividades laborales, pero evitando espacios cerrados y aglomeración de personas. No queremos perder el camino recorrido", manifestó.

Aclaró que estas disposiciones anunciadas rigen a partir del 01 al 14 de marzo, siendo los domingos 7 y 14 de marzo, los días en que regirá la inmovilización en su totalidad.

Indicó que este esfuerzo, por dos semanas adicionales, es para seguir reduciendo los casos de covid 19, pero a la par no se dejarán de lado las medidas estrictas de prevención para evitar más contagios, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía, autoridades y empresarios para ayudar en este objetivo.

"La norma que ajusta las medidas saldrá publicada el sábado, las medidas tomadas siguen vigentes y las que anunciamos hoy estarán vigentes a partir del lunes 01 de marzo", reiteró la jefa del Gabinete Ministerial.

Agregó que aquellas personas que viven en lugares de riesgo moderado y alto, podrán usar las playas, pero de acuerdo al protocolo aprobado, para asegurar el distanciamiento y que no existan aglomeraciones.

"Zonas como Lima no podemos usar las playas porque estamos en riesgo extremo, lo que estamos haciendo es ajustar las medidas, hemos escuchado a la ciudadanía, a los gremios, los restaurantes y peluquerías, que cuentan con sus protocolos", manifestó.

Manifestó que los índices en la evolución de la pandemia es alentador porque ya son 14 provincias del Perú que han salido del nivel de riesgo extremo, y destacó que hace un par de semanas eran 32 provincias las que tenían esta calificación.

"A partir del lunes 01 de marzo ya no estamos en cuarentena, pero como tenemos que limitar la movilización, vamos a tener el toque de queda y los domingos nos quedamos en casa, un día a la semana, es un esfuerzo para todos, pero este día va a permitir que la gente no circule y no saturemos el sistema de salud", recalcó.

Bermúdez indicó que se está coordinando con las autoridades locales para que el lunes, que se reinician las actividades, se tenga un mejor control de las áreas donde se producen aglomeraciones, y evitar que a futuro se tomen medidas estrictas.

Fuente: Andina