Sagasti:"No queremos que solo el que tiene plata se vacune"

El presidente Francisco Sagasti indicó que su gobierno quiere evitar que se produzcan inequidades en el proceso de vacunación contra el coronavirus por lo que descartó que la empresas privadas comercialicen las vacunas.

"No queremos que solo el que tiene plata se vacune y el que no, no", señaló en 'Cuarto poder'.

"¿Un trabajador que trabaja para una empresa formal es más importante que un trabajador independiente o informal que tiene la misma necesidad que él? Desde el punto de vista de equidad y de no discriminación, se debe hacer un padrón universal. Esa es la filosofía en general".

El mandatario reiteró que los laboratorios Pfizer y Sinopharm no están vendiendo las vacunas en el sector privado.

Vacunas

El mandatario recalcó que se viene negociando el segundo tramo de la vacuna de Sinopharm que son 37 millones de dosis, de igual manera se viene negociando con Johnson & Johnson por cinco millones de dosis, y se tienen tratos iniciales con Gamaleya para 10 millones de vacunas.

"Si se concreta, y estamos a una o dos semanas para concretar el segundo contrato con Sinopharm por 37 millones, si firmamos ese contrato tenemos vacunas para todos los peruanos. Estamos en las últimas negociaciones", subrayó.

"En este momento tenemos firmado un contrato con Pfizer por 20 millones de dosis, con Astrazeneca por 14 millones 40 mil dosis, de la Covax, tenemos el acuerdo preliminar de 13 millones 200 mil y tenemos aquí el millón de Sinopharm. Todo eso suma 48 millones 241 mil dosis hasta el momento", añadió.

Andina