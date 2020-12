Perú evalúa aplicar ley seca para Navidad y Año Nuevo para bajar contagios de coronavirus

Las autoridades sanitarias no descartan imponet la "ley seca" durante Navidad y Año Nuevo en caso no se reduzcan los casos de contagios de coronavirus.

La medida se sumaría a otras medidas como la prohibición de reuniones sociales, el cierre de playas y la reducción de aforos en centros comerciales.

"Recordemos en particular que no está permitido los campamentos y tampoco está permitido la ingesta de alcohol (en las playas). No hemos considerado la ley seca, pero si se puede considerar si las circunstancias cambian", dijo la ministra en conferencia de prensa.

Mazzetti recordó que se ha impuesto el cierre de playas en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Lima y Callao hasta el 4 de enero del 2021.

Asimismo, precisó a los ciudadanos que estén cerca a las playas no acceder al mar ni a la arena para evitar las aglomeraciones.

Debido a esto se dirigió a los jóvenes y les pidió colaborar con las disposiciones para evitar lamentaciones en 15 días.