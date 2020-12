Perú registró más de 1 millón de contagiados de COVID-19 y se teme segunda ola

Perú registró más de un millón de casos de coronavirus, al pasar de 998 475 a 1 000 153, según información oficial del Ministerio de Salud.

También se detalló que el 21 de diciembre se registraron 963 fueron casos sintomáticos confirmados solo ese día. Además, se registraron 1678 casos confirmados por COVID-19 de los siete días anteriores.

Además, se informó que un total de 4209 personas permanecen hospitalizadas, de los cuales 1111 se encuentran en camas UCI con ventilación mecánica.

Si bien el país está lejos del pico de 10.000 diarios que se registraba a fines de agosto. Los muertos por la enfermedad subieron en la jornada en 45 y llegó a 37.218 en el país donde apareció el primer caso en marzo, según datos oficiales.

Segunda ola

El temor a una segunda ola está presente desde hace semanas y todo indica que en algún momento llegaría, por lo cual el Gobierno ha reforzado las medidas de prevención.

"En este momento no estamos en una segunda ola, por eso estamos tomando estas medidas, porque tenemos que estar observando todo el tiempo", manifestó la ministra de Salud, Pilar Mazzetti.

Un rebrote del virus sería "catastrófico" según expertos de la salud por el precario sistema hospitalario en Perú, que vivió además en noviembre una severa crisis política con tres presidentes en el cargo y con protestas que dejaron dos muertos.

En el hospital estatal Casimiro Ulloa en Lima los pacientes son atendidos en los pasillos o en la puerta de ingreso del nosocomio, como en otros centros del país casi abarrotados.

"Esto no es broma y ya hemos visto la primera vez cuánta gente ha muerto y esperamos que no suceda lo mismo. Decirle a todos que nos cuidemos, que nos cuidemos todos y que por estas fiestas navideñas no salir de casa", dijo Ricardo Cevallos, familiar de un paciente con COVID-19 en el hospital.

En los últimos días, miles de personas se han volcado a los centros comerciales para las compras por Navidad y Año Nuevo y en zonas donde operan los negocios informales principalmente en Lima no se respeta el distanciamiento ni el uso correcto de la mascarilla.