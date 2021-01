Pilar Mazzetti: "Rebrotes de coronavirus serían anuncio de segunda ola en el Perú"

La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, advirtió hoy que el "rebrote tan particular" de casos de coronavirus en algunas zonas del país puede ser el anuncio de una segunda ola de la infección en el Perú.

En su presentación ante la Comisión Especial Covid del Congreso de la República, Mazzetti señaló que en las últimos semanas se ha observado un mayor número de pacientes que requieren una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y ventilación mecánica, en muchos casos porque buscan tardíamente la ayuda médica.

La ministra también dijo que la nueva variante del coronavirus hallada en Inglaterra "es un peligro real" por ser muy contagiosa y que si bien hasta ahora no ha sido encontrada en el Perú, lo mejor es pensar "que la vamos a tener".

"Entiendo que la población está abrumada por todo y que hay necesidad económica, pero debemos tener reactivación económica con salud. La nueva variante es un peligro real y este rebrote que estamos teniendo tan particular en nuestro país puede estar anunciando que pudiéramos tener una segunda ola", puntualizó.

No obstante, estimó que la segunda ola no sería como en Europa, donde los contagios se disparan rápidamente, sino probablemente estaremos viendo algo más lento producto de las características geográficas del país, del clima o de otras cosas que no conozcamos. "Nos ayuda que estamos en verano, pero aún así tenemos que seguir alertas. En salud ninguna precaución sobra".

Sobre las variantes del virus SARS-CoV-2, manifestó que hasta ahora no se ha encontrado ni la mutación inglesa ni la sudafricana. "Esto no quiere decir que no la tengamos, pues ya está en Chile y es muy infecciosa. Normalmente un paciente contagia a tres, pero con la nueva variante contagia a seis o siete personas. Por eso tenemos que pensar que la vamos a tener en el país".

Por todo ello, pese al agotamiento y la saturación a raíz de la pandemia, agregó la titular de Salud, la población peruana debe seguir de pie y acatando las medidas de prevención, como son el uso de mascarilla, el lavado constante de manos, la distancia social y permitiendo la circulación del aire cuando hayan varias personas en un mismo lugar.

Andina