COVID-19: tasa de contagios aumentó 15% en enero

La tasa de positividad del coronavirus aumentó del 7% al 15% solo entre diciembre y enero, advirtieron expertos del Instituto Nacional de Salud, organismo del Ministerio de Salud (Minsa).

Oscar Escalante, director ejecutivo del Centro Nacional de Salud Pública del INS, recordó que en diciembre los casos positivos iban en aumento, pero la situación no era tan preocupante porque los porcentajes oscilaban entre 5% y 7%. Sin embargo, en enero ha llegado a 15%.

"Este aumento se dio en un lapso de 3 a 4 semanas. Esos casos se obtienen únicamente de pruebas moleculares, lo que quiere decir que de 100 muestras tomadas, 15 resultan positivas al covid-19", explicó a la agencia Andina.

Escalante estimó que hay diversos factores que pueden explicar la subida: el comportamiento ciudadano, la nueva variante británica que ya está en el Perú, la reactivación económica y el movimiento de la gente de región a región en fiestas de fin de año.

Cabe indicar que las pruebas moleculares diarias aumentaron de 2,000 a 6,000 entre diciembre y enero. No obstante, advirtió el experto, ello no está relacionado con el porcentaje de positividad, ya que este no varía según la cantidad de muestras tomadas.

"Si tomo más pruebas, obviamente voy a tener más número de positivos, pero estamos hablando de proporción; entonces ese porcentaje sí refleja que hay un incremento de casos, un mayor nivel de contagio".

Escalante afirmó que las cifras de contagios seguirán aumentando: "Dados los últimos datos que estamos teniendo, sí creemos que va a haber un aumento definitivamente. Lo importante no solo es controlar el contagio, sino evitar que las personas infectadas lleguen a tener un cuadro clínico complejo".

Escalante coincidió con voceros de EsSalud en el sentido de que ahora están siendo hospitalizadas por covid-19 personas con menos edad que quienes fueron principalmente afectados en la primera ola; de esta gran cantidad de casos, muchos están requiriendo una cama UCI.

Algunas regiones con mayor cantidad de casos actualmente son Amazonas, Huánuco, Piura, y Loreto, seguidas en menor cantidad por Ayacucho, Apurímac, Ica y Lima. En estas últimas semanas, la ciudad capital ha reportado más casos en todos los establecimientos de Lima Norte y de Lima Centro.

Mutaciones

El Ministerio de Salud ya ha confirmado el primer caso de covid-19 con la variante británica en el país. Además de la paciente, sus contactos directos también fueron afectados con dicha variante.

"Seguimos haciendo estudios en otras personas, pero no se han identificado otros grupos que hayan adquirido la variante además de ese caso. Es normal que, si ella es positiva, sus contactos directos también hayan recibido el mismo tipo de virus", aseguró Escalante.

Desde el punto de vista de salud pública, indicó que es importante conocer dónde se encuentra la nueva variante y cuál es la rapidez con la que se está dispersando.

"Hemos podido trabajar con el equipo una prueba mucho más rápida, de secuenciamiento genómico; ya está en proceso y pronto podremos utilizarla. Entonces, vamos a tomar muestreos de diferentes zonas y poder determinar si la variante está o no", precisó.

El experto instó a la población a estar alertas porque, dijo, las mutaciones se dan con mucha frecuencia y en algún momento puede aparecer esta o cualquier otra variante con características menos o más contagiosas. "Tanto la variante sudafricana como la británica son más contagiosas que la inicial de Wuhan".

Andina