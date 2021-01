Covid-19: Seis consejos a tomar durante la cuarentena

El país ha entrado nuevamente en cuarentena obligatoria para frenar el avance del covid-19 y, si bien todos conocemos las medidas para no contagiarnos, la aparición de nuevas variantes del virus ha acelerado el proceso de infección y agravamiento de casos, razón por la que debemos reforzar algunas medidas que detallamos a continuación.

"Esta segunda ola es mucho más contagiosa. No es una probabilidad, sino una certeza estadística. En países como Portugal, que no implementó una cuarentena estricta, los casos se multiplicaron por 12; y en Inglaterra, que implementó una cuarentena estricta, los casos aumentaron por 4", alertó el médico epidemiólogo Antonio Quispe en entrevista con Radio Nacional.

El riesgo al que nos enfrentamos ahora es mucho más grande debido que tenemos un virus 70% más contagioso y 30% más letal. Un peligro que acecha a quienes nunca contrajeron el covid-19, pero también a quienes se infectaron durante la primera ola de la pandemia porque -apuntó- la reinfección existe.

En este contexto, el experto ofreció siete recomendaciones para tener una cuarentena más eficaz, reduciendo al mínimo la posibilidad de un contagio:

1.- ¡Usar mascarilla!

Lo primero es el uso correcto del cubrebocas. "Tiene que tapar la nariz y la boca siempre porque por allí entra el virus. De lo contrario, usar doble mascarilla: una mascarilla quirúrgica y una de tela encima porque este virus es más contagioso, libera más virus al ambiente".

Una mascarilla que no sella bien la entrada por la nariz y la boca no sirve de nada. Es como si no se tuviera nada puesto.

2.- Aumentar distancia

La segunda medida, indicó, es aumentar la distancia entre personas que no pertenecen a tu núcleo familiar o con las que vives.

"Un metro ya no basta, debe ser de dos metros porque las personas infectadas liberan ahora más virus en el ambiente. Si te acercas más, el riesgo de contagio será mayor".

3.- Evitar contactos

Evita los contactos cercanos y continuos, es decir de menos de dos metros y por más de 15 minutos. Si piensa ir a un restaurante, banco o mercado, permanezca el menor tiempo posible y regrese a casa inmediatamente. No olvidar mantener la distancia entre personas, siempre mayor a los dos metros, para reducir la posibilidad de contagio.

4.-No visitar lugares cerrados

Se debe reducir al mínimo la visita de lugares cerrados y concurridos, como los supermercados, entre otros. La poca circulación del aire los convierte en focos de posibles infecciones, sobre todo si no se respeta el aforo.

5.- Si se sale a trabajar distanciamiento

Si se tiene que ir a trabajar mantener el distanciamiento físico y social porque se tendrá que quitar la mascarilla. Si se va a comer lo mejor es hacerlo solo en su sitio o buscar un ambiente ventilado.

6.- Burbuja social

Cerrar completamente la casa con la familia con la que se vive. No permitir el ingreso de otra personas.

A estas recomendaciones se suman las del lavado de manos con agua y jabon, desinfectar los zapatos al regresar a casa, mantener la casa ventilada y reforzar la alimentación.