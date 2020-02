Internet: 80% de adolescentes peruanos estuvieron en riesgo en línea

El 80% de adolescentes peruanos que usan Internet entre 13 y 17 años han estado en riesgo de sufrir acoso sexual, ciberbullying, misoginia, discriminación o racismo.

El estudio Digital Civility Index, presentado en el marco del Día de Internet Segura, recoge respuestas -completadas en mayo del 2019- de 500 adolescentes y adultos encuestados en 25 países, incluido el Perú, sobre el estado actual de la civilidad digital. La investigación que mide e identifica los riesgos de las personas en línea se basa en cuatros categorías: intrusión, comportamiento, riesgo sexual y riesgo reputacional.

Del universo de adolescentes encuestados, el 62% considera que volverá a sufrir algún tipo de riesgo, es decir, existe un alto nivel de desconfianza cuando los usuarios navegan en Internet.

Además, el 83% ha padecido algún tipo de consecuencia como ansiedad, depresión, temor o vergüenza por la interacciones negativas; y el 62% ha pasado por consecuencias de forma moderada alta o insoportable.

De otro lado, el informe también muestra cifras positivas respecto al año anterior: el 57% de los menores ha pedido ayuda a sus padres y el 78% sabe a dónde acudir por ayuda.

El estudio reveló que en Perú ha bajado el civismo digital y la ciberseguridad, respecto a años anteriores.

De acuerdo al Indice de Civilidad Digital Perú alcanzó un porcentaje de 81% y se coloca en el lugar 24 de 25 países encuestados. El estudio demuestra que los principales riesgos son: contacto no deseado (53%), sexting no solicitado (43%), engaños / fraudes / estafas (42%), solicitudes sexuales (31%) y burla ofensiva o trolling (22%). Además, los temas que generan mayor incivilidad son: apariencia física, orientación sexual, identidad de género, política y raza.

Los encuestados de la generación adulta (de 18 a 74 años) tuvieron los niveles más altos de exposición al riesgo, mientras que los cinco riesgos en línea más dolorosos para los peruanos son: daño a la reputación personal (75%), misoginia (71%), daño a la reputación profesional (66%), acoso en línea (66%) y discriminación (65%).

Andina