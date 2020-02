Netflix: dos películas peruanas se estrenarán en el 2021

Dos películas peruanas se distribuirán a través de la plataforma digital Netflix y estarán disponibles en todo el mundo a partir del 2021.

La primera será una comedia romántica que se filmará en Machu Picchu y una serie documental basada en partes de la vida de Paolo Guerrero.

"En Netflix hemos visto cómo las grandes historias pueden venir de cualquier lugar y ser amadas en todo el mundo. En la última década hemos comenzado a trabajar con la industria creativa local y estamos convencidos que este nuevo episodio, invirtiendo en el país y produciendo nuestros primeros títulos originales, nos acercará aún más a esta comunidad y a nuestros miembros en el Perú", declaró Reed Hastings, CEO de Netflix.

La primera producción peruana está escrita por Bruno Ascenzo y trata sobre un exitoso y controlador arquitecto español, que, tras perder una importante licitación en el consorcio hotelero de su familia, sale de Europa en busca de nuevos lugares para la construcción de un lujoso hotel 7 estrellas.

En su viaje conocerá a una misteriosa joven de espíritu libre que, a pesar de las diferencias, prometerá cambiar su visión y posiblemente su vida.

El próximo año también llegará la serie biográfica de Paolo Guerrero de la mano de la productora argentina Torneos, que contará con 6 episodios y en la cual se retratará la dura batalla legal del ícono del fútbol peruano, quien en 2017 fue inhabilitado para jugar en el Mundial de Rusia 2018, donde la selección nacional había clasificado tras 36 años de espera.

Desde su lanzamiento en Perú en 2011, Netflix ha colaborado con creadores locales a través de acuerdos de licenciamiento para lograr que sus historias lleguen a los 167 millones de miembros del servicio alrededor del mundo.

Adicionalmente, ha servido como una plataforma para que el talento peruano brille, como es el caso de Stephanie Cayo (Club de Cuervos), el director Javier Fuentes-León (Distrito Salvaje), Nathalie Kelley (Dynasty), Gonzalo Revoredo (Go! Vive a tu manera) e Isabela Merced (Let it Snow), entre otros.

Así mismo, los paisajes de la costa, sierra y selva peruana deslumbraron al público en el documental Our Planet, y en Chefs Table se destacó la gastronomía local, a través de la participación del reconocido chef y estrella Michelin, Virgilio Martínez; pero esto ha sido sólo el principio.

Andina