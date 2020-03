Los productos portables duplicaron sus ventas en el último año

De acuerdo al último estudio de GfK Perú, la categoría Audio ha presentado resultados positivos, donde resaltan las sub categorías con equipos portables. Además, el ticket promedio de venta muestra un aumento en la mayoría de sus segmentos.

"En general la categoría audio presenta resultados positivos donde resaltan los productos portables, que tienen conectividad y compatibilidad con otros equipos. Además, tienen una variedad de diseño y colores lo que brinda un mayor poder de elección al consumidor", señaló Diana Tunqui, Product Manager de Consumer Electronics en GfK Perú.

Los equipos to go duplicaron su participación en el último año, lo cual muestra una mayor preferencia hacia los productos portables. Así, los equipos que cerraron el año con los resultados más positivos fueron los Mini Bluetooth Speaker y los Headphones y Headsets, con una participación de 5% y 10%, respectivamente en diciembre 2019.

Además, dentro de las proyecciones para el 2020, los equipos Mini Bluetooth Speaker, Headphones y Headsets tendrán un crecimiento del 30%. Por su parte, el segmento All in One crecerá en un 15%, de acuerdo al estudio.

"Frente a un escenario altamente competitivo se recomienda que el diferencial sea una correcta estrategia de branding", indicó la especialista de GFK. "Para que se genere una propuesta de valor potente, las empresas deben apostar por un conocimiento del nicho al que se dirigen con el fin de lograr una identificación del consumidor con la marca", agregó Tunqui.

• Segmento All in One

Los equipos All in One presentaron mejores resultados acumulados, con un crecimiento de 28% en el 2019. Esto se explica por un aumento del 34% en el número total de unidades vendidas al finalizar el 2019. "Las ventas de los All in One aumentaron en los meses de julio, noviembre y diciembre, lo que indica una buena recepción de los consumidores en las fechas de campañas online. El canal online presentó un considerable crecimiento de 98%", dijo la ejecutiva de GfK.

Las características más valoradas por el consumidor son las luces, el control mediante Smartphone o gestos, los efectos de sonido, la conectividad y el fácil traslado.

• Segmento Mini Bluetooth Speakers

Esta subcategoría mostró un crecimiento de 34% en unidades vendidas a finales del 2019, según GfK. Además, el ticket promedio de venta aumentó en un 28%. Por otra parte, al igual que el segmento All in One, los meses donde se registra una mayor venta son julio, noviembre y diciembre, principalmente por el canal online, el cual muestra un crecimiento de 120%.

"El consumidor toma en consideración la duración de batería, la conectividad, la resistencia al agua y el diseño. Eso indica que las empresas deben aprovechar tendencias como la ola Smart, la conectividad de las cosas y la personalización para transmitir un mensaje correcto y lograr que el público objetivo se identifique con la marca", explicó Tunqui.

• Segmento Headphones y Headsets

Este segmento también presenta resultados positivos: un 34% en unidades vendidas. En este segmento, el canal online y offline son bastante similares, con un 48% y un 52%, respectivamente, de ventas registradas. Cabe destacar que el canal online creció un 134% en el último año.

Asimismo, True Wireless es el segmento con mayor crecimiento y mayores proyecciones. Este es altamente competitivo por el ingreso de nuevas marcas con precios promedio bajos, quedando obsoleta el concepto de ser un segmento con productos premium.