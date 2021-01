MiProfe, la aplicación peruana para fomentar clase virtuales de matemáticas

El profesor peruano Fidel Medina, que se hizo popular durante la cuarentena por covid-19 enseñando matemáticas y ahora cuenta con más de 2 millones de seguidores en Tik Tok, lanzó una aplicación móvil que permitirá conectar a escolares con maestros de educación primaria y secundaria.

Luego de dejar en el 2008 la docencia para continuar con el negocio familiar de pastelería, el profesor Fidel Medina tuvo que cerrar sus locales al iniciarse el confinamiento en marzo.

Fue en cuarentena que volvió a las aulas "virtuales" desde Tik Tok, una de las redes sociales más populares entre los jóvenes.

Gracias al éxito que tuvo enseñando los trucos de matemática de forma divertida, alcanzó miles de seguidores en pocos días y, a la fecha, es uno de los peruanos más seguidos en esta aplicación móvil.

El maestro adaptó su metodología de enseñanza para esta plataforma e innovó dictando clases a distancia de manera privada a estudiantes de primaria y secundaria en el Perú, así como en otros países de América Latina.

"Me he reinventado como profesor. Me di cuenta que no teníamos la mecánica de transmitir conocimiento y nos hemos tenido que adecuar (a los medios digitales). El tema virtual ha llegado para quedarse", refirió.

Su nuevo reto es MiprofePE, una aplicación móvil ara fomentar las clases virtuales que busca que los profesores se acerquen más a las herramientas tecnológicas para continuar su labor en medio de la pandemia del covid-19,

"La idea nació hace mucho. Yo empecé dictando clases por videollamadas, y recomendaba a colegas también. MiprofePE facilita el acceso a clases virtuales en el momento en el que el estudiante las necesita", dijo.

Con la app, el escolar podrá solicitar una "Clase Ya", que permitirá conectarse en pocos minutos con un docente disponible en la materia requerida. Además, la modalidad "Clase Programada" ofrece horarios flexibles de lunes a domingo entre 8 a.m. y 10 p.m.

El costo por sesión de una hora académica es de 35 soles y se realiza el cobro al tutor del estudiante a través de una pasarela de pago segura en la aplicación móvil. Está disponible en Android e iOS.

Medina, egresado de ingeniería electrónica, sostuvo que la app es segura para los estudiantes debido a que los docentes registrados pasan por un filtro adecuado que garantiza su experiencia profesional. Además, no es obligatorio que la cámara esté activada en todo momento, solo cuando el estudiante realiza los ejercicios o tareas para guiarlo en su aprendizaje.

"Las clases se dictarán desde Lima, Huancayo, Trujillo, así como se está evaluando perfiles de docentes en México y España. Ya hemos tenido una clase virtual para un estudiante en España que fue dictada por un profesor de Huancayo", agregó.

A la fecha hay cuatro cursos para educación primaria y nueve, para educación secundaria, incluyendo física, matemáticas, aritmética, y otros.