¿Qué debemos hacer para evitar el pishing?

El 2020 se ha impuesto en nuestras mentes como un año para recordar. Si bien se desató una pandemia, que fue recorriendo diversos países hasta llegar al nuestro, también implicó un cambio en nuestras rutinas, donde la tecnología cobró aún más importancia en nuestro día a día. El teletrabajo es actualmente, parte de la normalidad que conocemos.

"La digitalización cobró vida en aquellos sectores que aún no terminaban de pasarse a la ola de la transformación, por lo que en los últimos meses fuimos testigos de empresas inmersas en nuevas propuestas y alternativas digitales", indicó Narciso Basic, Business Information Security Officer de Equifax.

Pero, así como encontramos múltiples beneficios en la tecnología también debemos estar pendientes de las amenazas a las que estamos expuestos precisamente en aquellas actividades que realizamos diariamente. "Se han generado riesgos más peligrosos con el teletrabajo, pues muchas veces no se toman las medidas necesarias para proteger la información", agregó Basic.

Según datos de la Policía Nacional del Perú (PNP), entre enero y setiembre del 2020 se registraron 2,512 denuncias por delitos informáticos a nivel nacional. Los delitos denunciados más comunes son aquellos perpetrados contra el patrimonio, principalmente fraudes y estafas digitales según la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (DIVINDAT).

Por lo general, los usuarios son víctimas de los diferentes ataques de phishing. Este se define como un delito informático en el que los atacantes adoptan falsamente la identidad de un remitente legítimo para atraer a las víctimas a proporcionar información confidencial, como contraseñas y detalles bancarios. Los ataques de phishing se realizan comúnmente a través de la suplantación de correo electrónico.

Pero, ¿Cómo podemos protegernos de estos ataques y evitar ser víctimas de un ciberataque? Bajo ese contexto, Equifax brinda recomendaciones clave que tanto los usuarios como colaboradores deben de tener en cuenta para evitar caer en pishing:

1.Cuidado con las ventanas emergentes: Diversas webs generan estas ventanas con el fin de ofrecer a los usuarios información adicional, sin embargo, algunas pueden ser peligrosas, e inclusive algunas son diseñadas especialmente para dar clic en un botón y que esta pueda llevarlo a un sitio falso.

2. Cuidado antes de dar clic a enlaces de correo que parezcan sospechosos: Los correos electrónicos pueden parecer muy convincentes, se debe tener mucho cuidado y revisar hasta el más mínimo detalle. Algunos ejemplos que deben alertar son: el nombre del remitente, la dirección larga o complicada, un asunto alarmista y ofertas de descuentos como incentivo.

3. Evite los links de mensajes de texto sospechosos: Recuerde que no debe abrir un enlace que no provenga de una fuente confiable. Por ejemplo, la dirección de una compañía como Amazon siempre será Amazon.com por lo que, si su link cuenta con algún guión o detalle sospechoso, no lo abra.

4. Realice transacciones bancarias en sitios oficiales: Visite y realice sus transacciones en aquellos sitios web a los que le tenga confianza y que gocen con una buena reputación. Inclusive debe de revisar si la conexión es segura, es importante evitar redes de wifi públicas.

5. Cambie las contraseñas de manera regular y no las comparta con nadie: Debe actualizar sus contraseñas de manera regular. Se recomienda que esta sea un conjunto de combinaciones de varias palabras que, si bien no tengan una relación lógica entre ellas, si las tenga para ti, de manera que puedas recordarlas. No reutilice las contraseñas en más de una web y recuerde no compartirlas con nadie.

Con estos consejos, los usuarios podrán contar con una experiencia segura mientras navegan por la web evitando ser víctimas y pasando por un momento incómodo.